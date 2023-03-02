ГД во втором чтении разрешила муниципальным округам запрещать продажу алкоголя в кафе
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий органам местного самоуправления муниципальных округов устанавливать границы территорий, где запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе в кафе, барах и ресторанах.
Сейчас торговля алкоголем, в том числе в общепите, запрещена на территориях, прилегающих, в частности, к образовательным и медицинским учреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам, аэропортам, воинским частям.
Границы таких прилегающих территорий определяются органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, а также внутригородских муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя с учетом результатов общественных обсуждений.
Законопроект дает аналогичное право и органам местного самоуправления муниципальных округов. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
Это изменение обусловлено тем, что ранее был принят закон, который ввел в российскую систему местного самоуправления новый вид муниципального образования — муниципальный округ. Статус муниципального округа может получить территория, объединяющая несколько населенных пунктов в случае, если она не отвечает критериям городского округа.
https://1prime.ru/government/20230302/839955265.html