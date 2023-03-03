МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило предложение Минфина России о реализации первого этапа "директивной гильотины", в результате будет прекращен контроль за исполнением директив в адрес компаний с госучастием, изданных в 2013-2018 годах, сообщает министерство. Минфин cохраняет планы сбалансировать бюджет в 2025 году

"Правительство РФ одобрило предложение Минфина России о реализации первого этапа "директивной гильотины". В результате чего дано поручение о прекращении контроля за исполнением утративших актуальность директив, изданных в период с 2013-2018 годы. С контроля снимут 21 устаревшую директиву. До конца года планируется проведение второго этапа "директивной гильотины", затрагивающей директивы 2019-2022 годы", — говорится в сообщении говорится в телеграм-канале министерства.

В Минфине поясняют, что с контроля будут сняты директивы, утратившие свою актуальность в связи с достижением поставленных целей. Как уточняется в сообщении, для компаний это означает сокращение операционных издержек на администрирование неактуальных задач и повышение гибкости операционной деятельности. "Органы управления смогут самостоятельно принимать решения о целесообразности дальнейшей работы по вопросам, указанным в этих директивах, с учетом актуальных стратегических целей и действующего законодательства", — добавляется там.

"Отсутствие механизма "директивной гильотины" приводило к тому, что акционерные общества зачастую тратили время и другие ресурсы на выполнение в том числе устаревших директив и отчетность по ним, даже если их исполнение противоречило бизнес-целям компаний. Сейчас на компании с госучастием распространяется более 50 директив, существенная часть из них уже не отвечает специфике их деятельности", — сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

В министерстве напомнили, что ведомство наделено правом представлять в правительство РФ предложения о прекращении работы по ранее выданным директивам. "Эти предложения готовятся на основании предложений Росимущества и профильных министерств", — говорится в сообщении.