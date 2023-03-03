Путин подписал указ об особом порядке сделок с некоторыми ценными бумагами
Путин установил особый порядок сделок с бумагами, купленными у недружественных иностранцев
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В России установят особый порядок сделок с купленными у иностранцев из недружественных стран после 1 марта прошлого года российских ценных бумаг, следует из указа главы государства Владимира Путина.
Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Согласно указу, если сделки с отечественными акциями, ОФЗ и облигациями эмитентов повлекут за собой право собственности на них, либо их передачу в управление или залог, они будут проходить по особому порядку.
Действие документа распространится на бумаги иностранцев, удостоверяющие права в отношении акций российских обществ, которые были куплены после 1 марта 2022 года у нерезидентов из недружественных стран.