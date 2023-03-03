МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В России установят особый порядок сделок с купленными у иностранцев из недружественных стран после 1 марта прошлого года российских ценных бумаг, следует из указа главы государства Владимира Путина. Госдума одобрила возможность покупки бумаг российских регионов без теста

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно указу, если сделки с отечественными акциями, ОФЗ и облигациями эмитентов повлекут за собой право собственности на них, либо их передачу в управление или залог, они будут проходить по особому порядку.

Действие документа распространится на бумаги иностранцев, удостоверяющие права в отношении акций российских обществ, которые были куплены после 1 марта 2022 года у нерезидентов из недружественных стран.