В Госдуму внесли проект о МРОТ в размере 19 242 рубля
В Госдуму внесли законопроект о МРОТ в размере 19 242 рубля в месяц с 1 января 2024 года
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года составит 19 242 рубля в месяц, внесли в Государственную Думу, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.
Авторы документа, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина и ее заместитель Мария Дробот, предложили с 2024 году ввести МРОТ в размере 19 242 рубля в месяц.
Проект также предполагает, что расходы на увеличение зарплат сотрудников бюджетной сферы достигнул 18,5 миллиарда рублей.
Ранее президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о дальнейшем увеличении МРОТ выше инфляции.