МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года составит 19 242 рубля в месяц, внесли в Государственную Думу, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента. Назван ожидаемый размер МРОТ в 2024 году

Авторы документа, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина и ее заместитель Мария Дробот, предложили с 2024 году ввести МРОТ в размере 19 242 рубля в месяц.

Проект также предполагает, что расходы на увеличение зарплат сотрудников бюджетной сферы достигнул 18,5 миллиарда рублей.

Ранее президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о дальнейшем увеличении МРОТ выше инфляции.