КИШИНЕВ, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство Молдавии на заседании во вторник одобрило создание министерства энергетики, а также утвердило структуру нового ведомства, передает корреспондент РИА Новости. Молдавия и Румыния будут расширять сотрудничество в сфере энергетики

Новое правительство Молдавии во главе с премьером Дорином Речаном было создано 16 февраля. В состав кабмина вошел и министр энергетики — бывший руководитель национального агентства регулирования энергетики Виктор Парликов. При этом самого министерства энергетики в стране не было.

На заседании правительства во вторник были представлены проекты создания нового министерства, а также утверждения его структуры. Оба документа были утверждены единогласно.

"Министерство энергетики станет новой структурой, оно возьмет на себя от министерства инфраструктуры и регионального развития всю повестку в области энергетики. Это касается и поставки энергоресурсов, энергоэффективности, возобновляемой энергии, теплоэнергии, электроэнергии, природного газа, нефтепродуктов", — заявил Парликов.

По его словам, в центральный аппарат ведомства войдут 60 человек, появится три государственных секретаря и один генеральный секретарь. Из министерства инфраструктуры и регионального развития в минэнерго перейдут семь человек.

Премьер-министр отметил, что сектор энергетики является очень важным для бизнес-среды Молдавии, для малых и средних предприятий, а также для крупных инвестиций. Также он подчеркнул значимость сотрудничества минэнерго с министерством окружающей среды и с другими ведомствами.

Президент Молдавии Майя Санду в начале декабря потребовала от правительства принять срочные меры по реорганизации сектора энергетики. Одним из вариантов было создание министерства энергетики как отдельной структуры.