МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России совместно с Министерством здравоохранения обеспечит до 1 апреля запасы наиболее востребованный в стране лекарств, особенно во время подъема ОРВИ, следует из поручения главы государства Владимира Путина. Путин обсудил вопросы стратегического партнерства с главой Узбекистана

"Минздраву России совместно с Минпромторгом России принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов, в том числе в периоды подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями", — сказано в размещенном на интернет-портале Кремля сообщении.

Согласно поручению, главы ведомств Михаил Мурашко и Денис Мантуров до 1 апреля 2023 года должны представить соответствующий доклад.

Кроме того, правительство до первого апреля изучит вопрос государственной поддержки фармацевтических компаний для предотвращения дефицита лекарств после ухода иностранцев. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.