МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство России должно до 1 июня распространить государственную поддержку на перевозки скоростными пассажирскими катамаранами в Азово-Черноморском бассейне, следует из поручения президента Владимира Путина, размещенного на портале Кремля. Группа "Дело" запустила морские перевозки из Санкт-Петербурга в Стамбул

"Правительству Российской Федерации… принять решения о распространении мер государственной поддержки, предоставляемых в целях осуществления морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских скоростных судах на подводных крыльях, на перевозки, осуществляемые скоростными пассажирскими катамаранами, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минтрансу России", — сказано в тексте документа.

Отмечается, что ответственным за исполнение поручения до 1 июня текущего года назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Российский лидер также поручил регионам обеспечивать доступ к особо охраняемым природным территориям при строительстве дорог. Об исполнении необходимо доложить до 15 декабря, далее — раз в год.