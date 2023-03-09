МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил оснастить государственные регистрационные знаки большегрузов метками радиочастотной идентификации транспортного средства (RFID-метки), что позволит контролировать вес перевозимых ими грузов при весогабаритном контроле, не позволяя скрывать номера. Очереди из машин со стороны Грузии на КПП "Верхний Ларс" нет, сообщила ФТС

"Расходуя беспрецедентные средства на реконструкцию и ремонт автодорог общего пользования регионального и межрегионального значения, мы позволяем их разрушать транспортными средствами, движущимися с серьезным нарушением допустимых нагрузок. Низкая эффективность весогабаритного контроля связана в том числе с наличием возможности у водителей скрывать государственные регистрационные знаки автомобилей, что не позволяет привлечь их к ответственности при прохождении автоматического контроля", — говорится в обращении Кутепова на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Текст письма есть в распоряжении РИА Новости.

Сенатор предложил для обеспечения сохранности автомобильных дорог, мостов и путепроводов в части компетенции ГИБДД МВД России "оснастить государственные регистрационные знаки грузовых транспортных средств метками радиочастотной идентификации транспортного средства (RFID-метки), позволяющими в автоматическом режиме получать данные об автомобиле, что сделает невозможным скрывать регистрационный номер автомобиля при весогабаритном контроле".

По словам законодателя, убедиться в неэффективности весогабаритного контроля и вреде, причиняемом тяжеловесными транспортными средствами региональным дорогам, он смог лично в рабочих поездках по югу России.

"Основная проблема в этом регионе связана с транспортировкой зерна в направлении российских портов с превышением допустимых весовых параметров", — пояснил Кутепов.

Еще одной проблемой, по его словам, является движение по территории России большегрузов с украинскими регистрационными знаками, поскольку выявить таких нарушителей и привлечь к ответственности весьма сложно, чем они и пользуются.

В связи с этим сенатор предлагает "установить срок для перерегистрации транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и смены украинских регистрационных знаков на российские".

Соответствующие обращения также направлены вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и помощнику президента РФ Максиму Орешкину.