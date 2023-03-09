Комитет Совфеда предложил оснастить большегрузы метками радиочастотной идентификации
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил оснастить государственные регистрационные знаки большегрузов метками радиочастотной идентификации транспортного средства (RFID-метки), что позволит контролировать вес перевозимых ими грузов при весогабаритном контроле, не позволяя скрывать номера.
"Расходуя беспрецедентные средства на реконструкцию и ремонт автодорог общего пользования регионального и межрегионального значения, мы позволяем их разрушать транспортными средствами, движущимися с серьезным нарушением допустимых нагрузок. Низкая эффективность весогабаритного контроля связана в том числе с наличием возможности у водителей скрывать государственные регистрационные знаки автомобилей, что не позволяет привлечь их к ответственности при прохождении автоматического контроля", — говорится в обращении Кутепова на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Текст письма есть в распоряжении РИА Новости.
Сенатор предложил для обеспечения сохранности автомобильных дорог, мостов и путепроводов в части компетенции ГИБДД МВД России "оснастить государственные регистрационные знаки грузовых транспортных средств метками радиочастотной идентификации транспортного средства (RFID-метки), позволяющими в автоматическом режиме получать данные об автомобиле, что сделает невозможным скрывать регистрационный номер автомобиля при весогабаритном контроле".
По словам законодателя, убедиться в неэффективности весогабаритного контроля и вреде, причиняемом тяжеловесными транспортными средствами региональным дорогам, он смог лично в рабочих поездках по югу России.
"Основная проблема в этом регионе связана с транспортировкой зерна в направлении российских портов с превышением допустимых весовых параметров", — пояснил Кутепов.
Еще одной проблемой, по его словам, является движение по территории России большегрузов с украинскими регистрационными знаками, поскольку выявить таких нарушителей и привлечь к ответственности весьма сложно, чем они и пользуются.
В связи с этим сенатор предлагает "установить срок для перерегистрации транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и смены украинских регистрационных знаков на российские".
Соответствующие обращения также направлены вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и помощнику президента РФ Максиму Орешкину.
https://1prime.ru/government/20230309/840016244.html