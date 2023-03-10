НОВОЧЕРКАССК (Ростовская обл.), 10 мар — ПРАЙМ. Военные представители и директора предприятий должны нести симметричную ответственность за срывы сроков выполнения гособоронзаказов, заявил глава комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В Госдуме назвали условие для снижения аренды работникам ОПК

В пятницу в Новочеркасске Ростовской области проходит совещание по вопросам развития кадрового потенциала в условиях санкционного давления.

"Наше предложение, чтобы была симметричная ответственность, в том числе уголовная, не только у директора предприятия, но и у того военпреда, который на этом предприятии работает", — сказал Гутенев журналистам.

Он уточнил, что речь идет "сроковой" ответственности.

"Ответственность по сроку, то есть сроки исполнения гособоронзаказа", — пояснил он.