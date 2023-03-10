МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект об установлении единых пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для участников промышленных кластеров при реализации инвестпроектов в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Греф оценил варианты добровольного взноса в бюджет

На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 марта. Он разработан в целях снижения фискальной и налоговой нагрузки на участников промышленных кластеров для ускорения реализации инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей конечной продукции, необходимых сырья, материалов и комплектующих.

Законопроект устанавливает единые пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для участников промышленных кластеров. В пределах единой предельной величины базы для исчисления таких взносов тариф составит 7,6%, а свыше этой величины – 0%.

Такие тарифы будут применяться в отношении выплат и вознаграждений, которые получены работниками участников промышленных кластеров при реализации инвестиционных проектов в соответствии со специнвестконтрактами. При этом предполагается вести раздельный учет выплат в пользу работников, занятых в таком инвестпроекте, и выплат другим работникам.

Законопроект также позволяет участникам промышленных кластеров обращаться в налоговый орган с заявлением о проведении налогового мониторинга без выполнения ряда обязательных условий, установленных Налоговым кодексом. Эти условия, в частности, предусматривают, что в предыдущем календарном году совокупная сумма ряда налогов и страховых взносов, подлежащих уплате, должна составлять не менее 100 миллионов рублей, суммарный объем полученных доходов — не менее 1 миллиарда рублей, совокупная стоимость активов – также не менее 1 миллиарда рублей.

Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные нормы — распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.