МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник поддержал принятие в первом чтении законопроекта с поправками в Гражданский кодекс в связи с внедрением цифрового рубля, с учетом высказанных замечаний.

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Ранее проекты по цифровому рублю поддержал комитет Думы по финансовому рынку. Документы были рекомендованы к рассмотрению Госдумой 16 марта.

Конституционный комитет в своем заключении указал на неясность использования терминологии, например, термин "кошелек" не может быть использован в Гражданском кодексе (достаточно термина "цифровой счет"). Также были высказаны замечания относительно того, сколько можно будет открыть цифровых счетов, так как сейчас в законопроекте это не урегулировано.

Кроме того, комитет указал, что положение о том, что предметом залога не могут быть права по договору цифрового счета, предоставляется необоснованным. Было также отмечена необходимость детальнее прояснить отношения между оператором и пользователями платформы цифрового рубля.

"Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендует с учетом высказанных замечаний принять в первом чтении проект", — отмечается в решении.

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Документы, внесенные группой депутатов и сенаторов, разработаны в рамках реализации Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утвержденной Банком России. "Расширение применения цифровых технологий путем внедрения цифрового рубля должно способствовать повышению доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при одновременном снижении издержек", — считает один из их авторов, глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Первый законопроект вносит изменения в ряд законов в части определения правового статуса и правил использования цифрового рубля, в том числе правил оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Причем устанавливается, что цифровой рубль является валютой РФ.

А за Банком России законодательно закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и полномочия по организации и обеспечению функционирования такой платформы. При этом устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними. Также устанавливаются особенности взыскания цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете (кошельке) должника.

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Второй законопроект, по которому комитет выступает соисполнителем, вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс (ГК), которые относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам и регулируют вопросы, связанные с заключением и расторжением договора цифрового счета (кошелька) и осуществлением операций по нему, включая особенности списания цифровых рублей с такого счета.

При этом права по договору цифрового счета (кошелька) не могут быть предметом залога. В то же время права на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке), могут быть по усмотрению гражданина завещаны. Одновременно устанавливается возможность получения наследниками денежных средств с цифрового счета (кошелька) наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя, находящихся на его счетах в банках.