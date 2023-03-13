МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики установило условия создания и работы международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе министерства. Минвостокразвития назвало объем инвестиций для проектов в Арктике

"Минвостокразвития определило параметры для нового префрежима — международных территорий опережающего развития (МТОР). Они представлены в новом пакете законопроектов. Международные ТОР на Дальнем Востоке предложено создавать по решению правительства РФ или на основании международного договора. Особенность МТОР – их резиденты могут выпускать высокотехнологичную продукцию по перечню, утвержденному правительством", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Согласно основным условиям для резидентов нового преференциального режима, уточняется в сообщении, резидентом МТОР может стать новая компания, в том числе с иностранным участием, чьи капитальные вложения составят не менее 500 миллионов рублей. При этом резиденты на 20 лет освобождаются от налогов на прибыль и имущество, на транспорт и землю, пониженные тарифы страховых взносов в этот период составляют 7,6% вместо 30%. Кроме того, можно будет применять процедуру свободной таможенной зоны – ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов. И на резидентов МТОР не распространяется закон о валютном контроле.

"Появление международных ТОР позволит привлечь инвесторов и технологии из дружественных стран и создать благоприятные условия для реализации высокотехнологичных проектов с иностранными партнерами", — отмечается в сообщении.