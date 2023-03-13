МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий постепенное повышение призывного возраста до 21 года к 2026 году, следует из электронной базы нижней палаты парламента. В Госдуме сообщили о планах начать повышать призывной возраст в этом году

Нижний предел призывного возраста, согласно пояснительной записке, изменится с 18 лет до 21 года, верхний — до 30 лет.

Как следует из документа, в 2024 году возраст призывников составит 19-30 лет, в 2025 году — 20-30 лет, а в 2026 году — 21-30 лет. Подчеркивается, что при принятии закона отсрочки от призыва будут действовать до истечения срока, либо до исчезновения оснований. Кроме того, россияне, достигшие 18 лет, смогут пройти службу до наступления призывного возраста, если они изъявят желание.

Изменения позволят исключить явку школьников и студентов в военкоматы для того, чтобы получить отсрочку. Кроме того, сократятся и финансовые обязательства бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования на сумму свыше 639 миллионов рублей в год.