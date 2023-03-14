МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Предложения сенаторов, подготовленные вместе с профильными ведомствами, по упрощению процедуры госзакупок, находятся на согласовании в правительстве, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Правительство повысило планку авансового платежа по госзакупкам

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за введение моратория на закон о госзакупках, отметив, что регионы должны иметь возможность без задержки осваивать средства на развитие своей инфраструктуры.

Журавлев сообщал, что соответствующий законопроект, уточняющий положения закона о контрактной системе, может быть подготовлен к середине марта.

"Мы подготовили предложения вместе с Минфином, ФАС, правительством по поводу либерализации части норм, продолжению некоторых (положений), которые хорошо зарекомендовали себя в ковидный период, и ряд других — по изменению в постановление правительства, которые облегчают и убыстряют закупочные процедуры", — сказал политик.

По его словам, сейчас эти предложения "находятся на этапе согласования в правительстве".

Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Журавлев пояснил, что "в итоге, это будет законопроект, но пока мы не можем говорить о внесении (его) в Госдуму, потому что мы работаем с правительством по его согласованию".