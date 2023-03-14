Вице-спикер Журавлев: правительство согласует предложения по упрощению госзакупок
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Предложения сенаторов, подготовленные вместе с профильными ведомствами, по упрощению процедуры госзакупок, находятся на согласовании в правительстве, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за введение моратория на закон о госзакупках, отметив, что регионы должны иметь возможность без задержки осваивать средства на развитие своей инфраструктуры.
Журавлев сообщал, что соответствующий законопроект, уточняющий положения закона о контрактной системе, может быть подготовлен к середине марта.
"Мы подготовили предложения вместе с Минфином, ФАС, правительством по поводу либерализации части норм, продолжению некоторых (положений), которые хорошо зарекомендовали себя в ковидный период, и ряд других — по изменению в постановление правительства, которые облегчают и убыстряют закупочные процедуры", — сказал политик.
По его словам, сейчас эти предложения "находятся на этапе согласования в правительстве".
Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Журавлев пояснил, что "в итоге, это будет законопроект, но пока мы не можем говорить о внесении (его) в Госдуму, потому что мы работаем с правительством по его согласованию".
https://1prime.ru/government/20230314/840059230.html