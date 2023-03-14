В Госдуму внесут законопроект о регулировании онлайн-подписок
"Единая Россия" внесет в весеннюю сессию Госдумы проект о регулировании онлайн-подписок
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Единая Россия" подготовила проект, который обяжет сервисы уведомлять подписчиков о списании средств, сообщила пресс-служба партии.
Согласно документу, клиентам за сутки будет приходить уведомление о списании средств за подписку, которое будет содержать ссылку на правила пользования с описанием отмены операции. По словам координатора партпроекта "Цифровая Россия" Антона Немкина, проект необходим для пользователей, которых автоматически переводят на платные услуги после бесплатной "пробы".
Подчеркивается, что документ планируют рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы.
""Единая Россия" защитит пользователей платных сервисов онлайн-подписок", — заявили в организации.