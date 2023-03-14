МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Партия "Новые люди" подготовила проект, который запретит привлекать к ответственности пользователей соцсетей за лайки в постах, заявил депутат Антон Ткачев. В Госдуме предложили ужесточить условия регистрации детей в соцсетях

"Верх абсурда — штрафовать людей за эмоции", — сказал политик, добавив, что лайк не является "злостным планируемым преступлением".

По его словам, в документе предлагается уточнить, что статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации Вооруженных сил России не распространяться на выставление реакции на посты в социальных сетях. Депутат напомнил, что ранее Верховный суд указывал на отсутствие необходимости привлекать к ответственности только за выражение эмоций в соцсетях независимо от содержания материала.

Ткачев добавил, что цель проекта — удержать россиян от переезда из страны.

"Чтобы людям не нужно было вычитывать с юристом каждый пост, который собираешься лайкнуть", — подчеркнул он.