МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Госдума ратифицировала проект российско-азербайджанского договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Экономист напомнила, кому повысят пенсии с 1 апреля

Проектом федерального закона предлагается ратифицировать подписанный 26 апреля 2022 г. в городе Баку Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Согласно материалам к проекту, договор распространяется на лиц, являющихся гражданами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также членов их семей. В договор включаются все виды страховых пенсий, а также накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Как сказано в договоре, гражданам Азербайджана при начислении пенсии будет засчитан трудовой стаж, который они приобрели во время работы в России, а россиянам, соответственно, тот стаж, который был получен на азербайджанской территории.

В случае переезда застрахованного лица на постоянное место жительства в третье государство выплата пенсии по его выбору будет продолжать осуществляться той страной, которая ее назначила, либо на территории этой страны, либо переводиться на территорию России или Азербайджана.