МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об установлении единых пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для участников промышленных кластеров при реализации инвестпроектов в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). ЦБ поддержал управление страховщиками некоторыми ПИФами

Документ призван снизить фискальную и налоговую нагрузку на участников промышленных кластеров для ускорения реализации инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей конечной продукции, необходимых сырья, материалов и комплектующих.

Закон устанавливает единые пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для участников промышленных кластеров при реализации инвестпроектов в рамках СПИК, стороной которых является РФ. В пределах единой предельной величины базы для исчисления таких взносов тариф составит 7,6%, а свыше этой величины – 0%.

Такие тарифы будут применяться в отношении выплат и вознаграждений, полученных работниками участников промышленных кластеров при реализации инвестиционных проектов в рамках СПИК. При этом предполагается вести раздельный учет выплат работникам, занятым в таком инвестпроекте, и выплат другим работникам.

Минпромторг России будет формировать и вести реестр участников промышленных кластеров, а также устанавливать основания для включения организации в этот реестр и исключения из него.

Закон также позволяет участникам промышленных кластеров подавать в налоговый орган заявление о проведении налогового мониторинга без выполнения ряда обязательных условий, установленных Налоговым кодексом. Эти условия, в частности, предусматривают, что в предыдущем календарном году совокупная сумма ряда налогов и страховых взносов, подлежащих уплате, должна составлять не менее 100 миллионов рублей, суммарный объем полученных доходов — не менее 1 миллиарда рублей, совокупная стоимость активов – также не менее 1 миллиарда рублей.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а его нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.