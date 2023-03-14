МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, который предполагает уменьшение срока давности по некоторым экономическим преступлениям и прекращение уголовного дела по налогам при выплате штрафа. Россиянам рассказали, почему быть в "серой" налоговой зоне невыгодно

Согласно правительству, документ разработан по поручению президента России Владимира Путина с целью сокращения негативных последствий для отечественной экономики и либерализации уголовной ответственности за связанные с налогами преступления.

Закон уменьшит максимальные сроки наказания за уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств или имущества организации или индивидуального предприятия, а также уклонение от уплаты страховых взносов сократят до одного-двух лет лишения свободы, что означает уменьшение срока давности привлечения к ответственности.

Кроме того, в случает выплаты штрафов, пеней и недоимок уголовные дела, связанные с уклонением от уплаты налогов, закрываются.