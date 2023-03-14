МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о регистрации в Росавиации сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов массой до 115 кг. В России начнут по-новому размещать опознавательные знаки на самолетах

Инициативу в палату внесло правительство РФ. Согласно действующему законодательству, регистрации подлежат беспилотники с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг.

"Пункт 32 статьи 33 (Воздушного кодекса РФ) после слов "30 килограммов" дополнить словами "сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограммов и менее", — говорится в тексте документа.

Также предполагается распространить требование об обязательном расследовании авиационного происшествия или инцидента на ЧП с используемыми в целях гражданской авиации воздушными судами, не зарегистрированными (не учтенными) в установленном порядке, говорится в сопроводительных материалах к проекту.