МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который вводит ответственность за дискредитацию участников СВО вне зависимости от их статуса. Госдума приняла закон о наказании за фейки о добровольцах

Документ предполагает внесение поправок в статью 280.3 Уголовного кодекса "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Так, в статью добавляется ответственность за дискредитацию добровольцев, максимальный срок наказания увеличивается с пяти до до семи лет лишения свободы.

Также в статью 207.3 УК РФ добавят ответственность за фейки о ВС страны, увеличив максимальный срок лишения свободы до 15 лет.