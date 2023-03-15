МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон, позволяющий вкладчикам лопнувших банков обращаться за страховым возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал госуслуг, и получать выплаты сразу на карту "Мир". Совфед одобрил пониженные страховые взносы для промкластера

Сейчас для получения страховки (за исключением вкладов, открытых через финансовые платформы), вкладчик должен лично обратиться с паспортом в АСВ или уполномоченный банк-агент.

Документ позволяет обратиться в АСВ в электронной форме через сайт этой госкорпорации или через портал госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации. При этом страховое возмещение по вкладам можно будет направлять в безналичной форме по реквизитам карты "Мир". Сегодня страховку можно получить только через банки-агенты.

В рамках второго чтения Госдума поддержала две поправки к законопроекту. Одна из них допускает использование вкладчиком неквалифицированной электронной подписи при подаче в электронной форме заявления о выплате возмещения. Это изменение вносится, чтобы избежать возможных злоупотреблений и обеспечить защиту интересов гражданина, который должен получить соответствующие средства из АСВ.

Другая поправка касается переходных положений. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, но его основные положения начнут действовать лишь через год, чтобы у АСВ было время для перенастройки своей информационной системы и ее интеграции с другими информсистемами.