МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты РФ в 2022 году. Счетная палата в 2022 году выявила нарушения на 885,6 миллиарда рублей

"В 2022 году наша работа была скорректирована с учетом сложившейся международной обстановки и беспрецедентного санкционного давления на Россию. Теперь почти во всех наших отчетах появилась оценка влияния введенных против нашей страны санкций как на деятельность самих объектов проверки, так и в целом на отрасли экономики, особенно на высокотехнологичные и наукоемкие", — заявила и.о. председателя Счетной палаты Галина Изотова, представляя отчет депутатам.

Согласно отчету, Счетная палата в прошлом году завершила 338 мероприятий и по итогам проверок выявила 4447 нарушений и недостатков на общую сумму 885,6 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2021 году было выявлено 4253 нарушения на общую сумму 1,541 триллиона рублей.

В денежном выражении наибольшая доля нарушений в 2022 году приходилась на нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности – 705 фактов нарушений на общую сумму 736,5 миллиарда рублей (83,2%). Из них основную долю занимают нарушения в части бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности (591,1 миллиарда рублей).

Типичными, как и в предыдущие годы, стали нарушения правил ведения бухгалтерского учета (86,8 миллиарда рублей), а также нарушения при оформлении и ведении регистров бухгалтерского учета (36,3 миллиарда рублей) и при оформлении фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами (22,3 миллиарда рублей).

По результатам контрольных мероприятий объектам аудита в 2022 году было направлено 269 представлений об устранении выявленных нарушений. Инспекторами Счетной палаты также возбуждено 93 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено 66 должностных лиц. Кроме того, обеспечен возврат средств в сумме 8,85 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и в бюджет Союзного государства.

Госдума, отметив высокую эффективность работы Счетной палаты, рекомендовала ей в пределах своей компетенции организовать работу по контролю за выполнением положений послания президента РФ Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года. Приоритетным направлением работы ведомства депутаты предлагают также считать аудит эффективности использования "федеральных и иных ресурсов для достижения запланированных целей и решения поставленных социально-экономических задач развития" РФ, анализ причин недостатков и нарушений системного характера при их выявлении и выработку рекомендаций по их устранению и предупреждению.