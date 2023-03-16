МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правительство должно доложить до 31 марта о реализации инвестпроектов по выпуску приоритетной промышленной продукции, заявил президент России Владимир Путин. Путин рассказал о плюсах и минусах системы ЕГЭ

"Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию (в том числе в рамках льготного режима работы промышленных кластеров) инвестиционных проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции", — сказано в перечне поручений.

Отмечается, что ответственным за выполнение проекта назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Об итогах необходимо доложить до 31 марта текущего года.

Глава государства также поручил правительству и Банк России до 1 июня 2023 года принять меры для стимулирования размещения акций высокотехнологичными компаниями, включая налоговые льготы. Ответственными назначены Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, кабмин до 15 апреля должен утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию, а до 1 апреля доложить Путину о внедрении механизма по поддержке опережающего финансирования создания инфраструктуры через казначейские кредиты.

Российский лидер также поручил до 1 мая текущего года внести в законодательство страны поправки, направленные на декриминализацию деяний, совершаемых предпринимателями. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава МВД России Владимир Колокольцев.

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