МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Кабмин поддержал инициативы о либерализации экономических статей Уголовного кодекса РФ, а также идею пересмотра количественных показателей по экономическим статьям, которые квалифицируют тяжесть того или иного преступления; если показатели повысят, более тяжкие нарушения перейдут в разряд средней тяжести, рассказали РИА Новости по итогам закрытой части встречи с правительством депутаты от фракции "Новые люди". Правительство одобрило идею определять тяжесть экономических преступлений

При этом, как рассказали в партии, кабмин также выступил за поправки, которые запретят помещать подозреваемых под стражу по статье о незаконном обороте платежных средств, и согласился поработать над идеей выделения средне-крупных компаний в отдельный сегмент бизнеса.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТЕЙ

"Партия "Новые люди" заручилась поддержкой правительства РФ по двум своим инициативам, касающимся либерализации правосудия по экономическим статьям", — рассказала замглавы комитета Думы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.

Одна из инициатив касается повышения количественных значений для квалификации тяжести экономических преступлений. По словам депутата, эти значения по большинству статей не индексировались с 2016 года "и давно потеряли актуальность". Названы самые популярные для отмывания преступных средств страны

Как пояснил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, например, за "уклонение от уплаты налогов", если идет превышение, к примеру, на пять миллионов, то эта сумма расценивается "как особо крупный размер". Депутаты же предлагают проиндексировать такие количественные показатели по ряду статей: так, если прописать, что особо крупный размер составляет не пять миллионов, а десять, то последует и меньшее наказание.

"Если у тебя в этом случае будет умышленная неуплата налогов на пять миллионов рублей, то это не будет квалифицироваться как "особо крупное", и соответственно это будет средней тяжести преступление — и за него уже будет совершенно другое наказание", — пояснил он.

Вторая инициатива по либерализации по экономическим преступлениям касается поправок, которыми предлагается включить статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) в перечень "предпринимательских", по которым запрещено помещать подозреваемых под стражу.

По словам Авксентьевой, премьер-министр поддержал обе инициативы и поручил профильным министерствам доработать их вместе с партией.

НОВЫЙ СЕГМЕНТ БИЗНЕСА И ЕГО ПОДДЕРЖКА

В России может появиться новая категория бизнеса — "средний-плюс". Инициатива "Новых людей" о выделении отдельного сегмента предприятий (средне-крупных) также была поддержана правительством. В работе над законопроектом может принять участие Минфин, такое поручение дал премьер-министр, рассказал депутат Антон Ткачев. Оставшиеся в России бизнесмены оказались умнее, заявил Путин

Как объясняют в партии, предприятия, только недавно вышедшие на оборот более 2 миллиардов рублей, не получают такую господдержку как малые и средние, и не могут в связи с этим дорасти до крупных компаний.

"Сегодня государственную поддержку получают только малые и средние предприятия. Однако в настоящее время в России работает около 20 тысяч компаний с оборотом от 2 до 10 млрд рублей. И нет никаких возможностей для того, чтобы предприятия с оборотом 3-4 млрд рублей в год, едва вышедшие из статуса средних предприятий, могли дорасти сначала до уровня средне-крупных, а затем и крупных компаний", — отметил Ткачев.

Для поддержки средне-крупных компаний предлагается создать межведомственную рабочую группу, которая определит правовой статус таких компаний и механизмы их поддержки. Кабмин при этом выразил готовность проанализировать инициативу с учетом возможных выпадающих доходов бюджета, добавил депутат.

Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта, сообщил ранее спикер Думы Вячеслав Володин. В четверг премьер-министр Михаил Мишустин завершил серию встреч с думскими фракциями, которые проходят накануне отчета.