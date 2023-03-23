В Госдуме анонсировали принятие закона о цифровом рубле
Депутат Аксаков сообщил, что закон о цифровом рубле примут в апреле 2023 года
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, в мае начнет действовать, заявил в ходе Российского форума финансового рынка председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Он (закон о цифровом рубле — ред.) сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать….Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным", — сказал он.
Аксаков добавил, что после того как цифровой рубль начнет действовать, и цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс к тому, чтобы их активнее эмитировали.