2023-03-23T10:31:59+03:00
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2023-03-23T10:31:59+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230323/840171025.html
В Госдуме рассказали, когда рассмотрят закон о майнинге
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ГОСДУМА В АПРЕЛЕ РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О МАЙНИНГЕ, ПОЧТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УГОЛОВНОЙ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ОПЕРАЦИИ — АКСАКОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 23.03.2023
экономика, госпроекты, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. ГОСДУМА В АПРЕЛЕ РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О МАЙНИНГЕ, ПОЧТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УГОЛОВНОЙ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ОПЕРАЦИИ — АКСАКОВ
Новость дополняется