2023-03-23T10:31:59+03:00

2023-03-23T10:31:59+03:00

2023-03-23T10:31:59+03:00

2023

https://1prime.ru/government/20230323/840171025.html

В Госдуме рассказали, когда рассмотрят закон о майнинге

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ГОСДУМА В АПРЕЛЕ РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О МАЙНИНГЕ, ПОЧТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УГОЛОВНОЙ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ОПЕРАЦИИ — АКСАКОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 23.03.2023

экономика, госпроекты, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60