МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ определило перечень товаров несырьевого неэнергетического экспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россиянам назвали овощи и продукты, которые подорожают весной

Постановление утверждает перечень товаров, экспорт которых относится к несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ). Он содержит 94 раздела и перечень кодов ТН ВЭД.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал закон, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ.

"Новое постановление конкретизирует перечень таких товаров, что ускорит принятие решений, в том числе о применении мер господдержки для экспортеров, и разработку новых инструментов", — пояснили в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ).