МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой физические лица смогут легально добывать золото: сейчас это доступно только для компаний, а "частников" карают по КоАП и УК РФ, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Назван объем золотых запасов России

"Подготовленные законодательные инициативы направлены на создание новых экономических возможностей для граждан и решение целого ряда социально-экономических проблем. Сегодня граждане не являются субъектами добычи драгоценных металлов. Законно добывать золото могут лишь юридические лица, получившие соответствующую лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе", – сказал Груздев.

Сейчас, по его словам, добывать золото можно только на зарегистрированных месторождениях. При этом неперспективные для промышленного освоения мелкие россыпные месторождения не могут быть отработаны на законных основаниях. Соответственно, возникает опасность развития нелегальной и откровенно криминальной деятельности на таких участках.

Проектами предлагается урегулировать деятельность россиян по добыче золота на непромышленных месторождениях, пояснил Груздев. На законодательном уровне вводится понятие "старательская деятельность". По его словам, предусмотрен ряд ограничений: необходимо оформить статус индивидуального предпринимателя, получить лицензию, старатель может работать только на одном старательском участке и не может нанять больше десяти работников.

Предусматривается, что договор безвозмездного пользования старательским участком (площадью не более 10 гектаров) сможет заключается на срок три года с возможностью продления такого договора на срок не более трех лет по соглашению сторон.

"Инициативы разработаны с учетом анализа мирового и отечественного исторического опыта. Результатом реализации предлагаемых новаций станет создание новых рабочих мест и повышение значимости непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли. У граждан появятся новые экономические возможности, государство же получит дополнительные доходы в бюджет", – пояснил председатель правления АЮР. Золото дорожает на 1,5 процента

В целях апробации предлагаемого законопроектом механизма предусмотрено, что в течение трех лет со дня вступления в силу проекта федерального закона старательская деятельность может осуществляться в пилотном режиме на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Через три года старательская деятельность может быть разрешена и в других регионах России.

"Также предполагается создание специальной государственной информационной системы для обеспечения старательской деятельности. Использование информационной системы обеспечит доступность и удобство процесса оформления статуса старателя, повысит эффективность взаимодействия граждан с органами государственной власти", – резюмировал Груздев.

С помощью этой системы, как предполагается, ИП смогут сами выбирать старательские участкки по аналогии с "дальневосточным гектаром".