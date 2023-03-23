МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о добыче золота физлицами, он может быть внесен в Госдуму до конца марта, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Россиянам могут разрешить добывать золото, заявил юрист

"Этот законопроект одобрен правительством к внесению в Государственную думу. Я рассчитываю, что он до конца марта будет внесен", — сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".