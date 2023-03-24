МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, позволяющим российским банкам передавать полномочия по идентификации клиентов иностранным банкам и финорганизациям, это облегчит иностранцам доступ к российским банковским продуктам, следует из базы данных нижней палаты парламента. В ФРС США отметили важность быстрой реакции на стресс в банковском секторе

Разработчики обращают внимание, что санкционная политика недружественных стран привела к прекращению деятельности международных систем (Visa и Mastercard) на территории РФ. "Как следствие, иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических, деловых целях, а также на медицинское обслуживание, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими банковскими картами", — отмечают они.

Кроме того, действующее законодательство, по общему правилу, требует обязательное личное присутствие клиента при открытии ему банковского счета (вклада). "В текущей экономико-политической обстановке зачастую сложно обеспечить личное присутствие сторон международных расчетов", — указывается в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагаются меры по упрощению принятия на обслуживание российскими кредитными организациями иностранных лиц, а также открытию им счетов (вкладов). Для этого российским банкам предоставляется право поручить проведение идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца иностранной кредитной или иной иностранной организации финансового рынка.

При этом Банк России будет вправе запретить российскому банку давать такое поручение. Если банк получит соответствующее указание от ЦБ, то он в течение 5 рабочих дней будет обязан расторгнуть договор о делегировании таких полномочий. Кроме того, такой договор должен содержать условие о его расторжении в случае неоднократного в течение года предоставления иностранной финансовой организацией недостоверной информации.

Одновременно исключается необходимость обязательного личного присутствии клиента – физлица или его представителя при открытии счета (вклада), если такой клиент был идентифицирован иностранной финансовой организацией по поручению российского банка. Соответствующие изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Они "облегчат иностранным физическим и юридическим лицам доступ к российским банковским продуктам", поясняют разработчики.