ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий властям страны использовать коммерческое шпионского программное обеспечение (ПО), которое может угрожать национальной безопасности страны, сообщили в пресс-службе Белого дома. Россия не будет спасать США от распада в третий раз, считает Патрушев

Запрет, введенный впервые, касается компьютерных программ,

"Использование коммерческих шпионских программ несет ощутимую и растущую угрозу контрразведке и риски для США, в том числе ставит под угрозу безопасность государственных сотрудников и их семей", — сказано в релизе.

Согласно документу, программы, разработанные не заслуживающими доверия компаниями и обеспечивающие возможность удаленного доступа к электронным носителям для получения с них информации или манипуляции ими без разрешения владельца, применяются другими государствами для нарушения прав человека, ограничения свобод, слежки за диссидентами и правозащитниками, а также слежения за гражданами без надлежащего законного обоснования.

"Указ также послужит основой для углубления международного взаимодействия в продвижении ответственного использования технологий слежения, противодействия использованию таких технологий и призван стимулировать реформу этой отрасли", — добавили в Белом доме.