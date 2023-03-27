ООН, 27 мар — ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о создании международной комиссии для расследования подрыва газопроводов "Северный поток" из-за западных стран, сообщил корреспондент РИА Новости. Названы соавторы резолюции России по "Северным потокам"

Для принятия резолюции необходимы девять из 15 "за", при этом против не должен выступить ни один из постоянных членов СБ.

Документ набрал три голоса "за" от России, Бразилии и Китая, остальные воздержались.

При принятии резолюции генеральный секретарь Антониу Гутерреш должен был бы сформировать независимую комиссию для транспарентного расследования диверсии на российских газопроводах, включая установление "исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников" и доложить об ее модальности через 30 дней.

При этом, страны-члены Совбеза постоянно обменивались бы информацией, связанной с расследованием, а также привлекали бы "соответствующие стороны".

Кроме того, "все ответственные за организацию, финансирование и осуществление этого диверсионного акта должны быть привлечены к ответственности".