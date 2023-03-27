Россия сделает выводы после голосования по резолюции, заявил Небензя
Небензя: Россия сделает выводы после итогов голосования по резолюции о "Северных потоках"
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Москва сделает выводы после итогов голосования Совета Безопасности ООН по резолюции о расследовании теракта на "Северных потоках", заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Дипломат отметил в ходе заседания СБ, что все аспекты подрыва российских газопроводов, включая обстоятельства, исполнителей и заказчиков, будут выявлены.
Небензя добавил, что США и их союзники, воздержавшись от голосования, пытались замести следы причастности к диверсии.
Ранее Совбез ООН не принял резолюцию России по "Северным потокам".