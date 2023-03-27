МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Москва сделает выводы после итогов голосования Совета Безопасности ООН по резолюции о расследовании теракта на "Северных потоках", заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию на "Северных потоках"

Дипломат отметил в ходе заседания СБ, что все аспекты подрыва российских газопроводов, включая обстоятельства, исполнителей и заказчиков, будут выявлены.

Небензя добавил, что США и их союзники, воздержавшись от голосования, пытались замести следы причастности к диверсии.

Ранее Совбез ООН не принял резолюцию России по "Северным потокам".