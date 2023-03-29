МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому присвоен чин чин действительного государственного советника России второго класса, следует из указа президента страны Владимира Путина.

Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России

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Глава государства также присвоил чин действительного государственного советника третьего класса его заместителю Тимофею Нижегородцеву.

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