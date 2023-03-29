Глава ФАС получил чин действительного советника второго класса
Путин присвоил главе ФАС Шаскольскому чин действительного советника второго класса
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому присвоен чин чин действительного государственного советника России второго класса, следует из указа президента страны Владимира Путина.
Глава государства также присвоил чин действительного государственного советника третьего класса его заместителю Тимофею Нижегородцеву.
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