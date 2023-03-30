МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российская электроника получит преимущество против иностранной в ходе госзакупок, следует из подписанного премьером страны Михаилом Мишустиным постановления. Россия и Китай будут стремиться к совместной работе по высоким технологиям

"Подписано постановление, которое дает преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд", — сказал он в ходе совещания с правительством.

По словам Мишустина, на конкурсе государственных закупок преимущество получит заявка отечественного производителя. Иностранная техника будет закупаться только при отсутствии российских конкурентов, подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что мера направлена на обеспечение технологического суверенитета России.