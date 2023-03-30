Российская электроника получила преимущество в ходе госзакупок
Мишустин подписал постановление о преимуществе отечественной электроники в ходе госзакупок
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российская электроника получит преимущество против иностранной в ходе госзакупок, следует из подписанного премьером страны Михаилом Мишустиным постановления.
"Подписано постановление, которое дает преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд", — сказал он в ходе совещания с правительством.
По словам Мишустина, на конкурсе государственных закупок преимущество получит заявка отечественного производителя. Иностранная техника будет закупаться только при отсутствии российских конкурентов, подчеркнул он.
Премьер-министр отметил, что мера направлена на обеспечение технологического суверенитета России.