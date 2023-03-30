МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило сроки направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания, сообщила пресс-служба правительства. В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса

"Предельный срок направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания в 2023 году может быть увеличен, но не более чем на шесть месяцев. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства "О мерах по урегулированию задолженности в 2023 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этим же постановлением предусмотрено, что с 1 января по 30 июня 2023 года не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его вовсе.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России добавили, что по требованиям, которые будут направлены в апреле, будут устанавливаться более длительные сроки их исполнения (до 1 месяца вместо 8 дней). Как уточняют в ведомстве, перед выставлением требований пользователям личных кабинетов и тем, кто взаимодействует с ФНС по телекоммуникационным каналам связи, будут направляться справки с расшифровкой общей суммы долга по видам налогов и сроками их уплаты.

"Таким образом, можно будет сверить данные по своим операциям с информацией налогового органа и уплатить долг, если он подтвержден. Например, при выявлении ошибки можно будет представить корректное уведомление об авансовых платежах или подать заявление на розыск платежа", — сообщает ФНС, обращая внимание, что решения о взыскании будут выноситься только при подтверждении корректности отрицательного сальдо налогоплательщика.

"Решение позволит защитить тех налогоплательщиков, которые допускали ошибки при направлении уведомлений об исчислении авансовых платежей или по которым кредитными организациями не были своевременно переданы данные. В условиях формирования единого сальдо расчетов с государством налогоплательщики смогут провести дополнительную сверку с налоговым органом", — отмечается в сообщении правительства, где также добавляется, что решение позволит смягчить условия перехода на единый налоговый счет и даст возможность привыкнуть к новым условиям расчетов с бюджетом без негативных последствий.