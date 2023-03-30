2023-03-30T19:51:59+03:00
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2023
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Путин подписал указ о весеннем призыве
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В Вооруженные силы России с 1 апреля по 15 июля призовут 147 тысяч человек, следует из указа президента Владимира Путина о весеннем призыве. Согласно тексту, с 1 апреля по 15 июля... ПРАЙМ, 30.03.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, владимир путин, указ президента рф, весенний призыв
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В Вооруженные силы России с 1 апреля по 15 июля призовут 147 тысяч человек, следует из указа президента Владимира Путина о весеннем призыве.
Согласно тексту, с 1 апреля по 15 июля призовут 147 тысяч российских граждан от 18 до 27 лет, не пребывающий в запасе и подлежащих призыву.
Правительство, региональные власти и призывные комиссии должны обеспечить выполнение указа.
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.