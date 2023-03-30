МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В Вооруженные силы России с 1 апреля по 15 июля призовут 147 тысяч человек, следует из указа президента Владимира Путина о весеннем призыве. Путин принял отставку главы Омской области

Согласно тексту, с 1 апреля по 15 июля призовут 147 тысяч российских граждан от 18 до 27 лет, не пребывающий в запасе и подлежащих призыву.

Правительство, региональные власти и призывные комиссии должны обеспечить выполнение указа.

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