Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении МРОТ
Комитет Госдумы не поддержал проект ЛДПР об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей с 2023 года
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по социальной политике рекомендовал отклонить законопроект от фракции ЛДПР об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей.
Согласно пояснительной записке, документ предполагал внести изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", установив показатель в размере 30 000 рублей в месяц с 1 января 2023 года.