МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по социальной политике рекомендовал отклонить законопроект от фракции ЛДПР об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения

Согласно пояснительной записке, документ предполагал внести изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", установив показатель в размере 30 000 рублей в месяц с 1 января 2023 года.