МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, направленный на увеличение социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение, а также на стимулирование производства высокотехнологичного оборудования, на рассмотрение Думы его планируется вынести 19 апреля. В Госдуму внесли законопроект об увеличении вычетов по НДФЛ

Документ внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами всех думских фракций — Владимиром Васильевым, Геннадием Зюгановым, Сергеем Мироновым, Леонидом Слуцким, Алексеем Нечаевым — и первым зампредом комитета по бюджету и налогам Ольгой Ануфриевой. Он подготовлен в целях реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию и направлен на поддержку граждан и стимулирование производства высокотехнологичного оборудования.

В целях поддержки семей с детьми законопроект увеличивает максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, до 110 тысяч с 50 тысяч рублей, а на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.

Предельная сумма расходов граждан на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги, с которых предоставляется вычет, также повышается до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.

Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть та сумма НДФЛ, которую граждане вправе вернуть, увеличится до 14 300 рублей с 6 500 рублей, а на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели – до 19 500 рублей с 15 600 рублей.

Помимо этого, в целях стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование законопроектом предлагается к расходам на приобретение таких средств применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.