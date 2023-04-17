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В Словакии утвердили запрет на импорт некоторых украинских товаров
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. Правительство Словакии утвердило запрет на импорт некоторых украинских товаров с 19 апреля, следует из публикации на портале dennikn.sk. По данным издания, словацкое... ПРАЙМ, 17.04.2023
сельское хозяйство, экономика, госпроекты, новости, словакия, импорт, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Правительство Словакии утвердило запрет на импорт некоторых украинских товаров с 19 апреля, следует из публикации на портале dennikn.sk.
По данным издания, словацкое правительство одобрило ограничение на ввоз некоторых украинских продовольственных товаров, в том числе фрукты овощи и зерно.
Согласно публикации, для транзита продукции через территорию страны введут особый режим.
Издание добавило, что запрет вступит в силу 19 апреля.