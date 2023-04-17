МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Правительство Словакии утвердило запрет на импорт некоторых украинских товаров с 19 апреля, следует из публикации на портале dennikn.sk. Евросоюз не намерен наказывать Польшу из-за украинского зерна

По данным издания, словацкое правительство одобрило ограничение на ввоз некоторых украинских продовольственных товаров, в том числе фрукты овощи и зерно.

Согласно публикации, для транзита продукции через территорию страны введут особый режим.

Издание добавило, что запрет вступит в силу 19 апреля.