МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман (СРЗП) подготовил законопроект, обязывающий уведомлять налоговую о владении миллионом рублей или эквивалентом в другой валюте наличными, в связи с проведением расчетов в основном в безналичной форме. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости. Россияне все реже снимают наличные с банковских карт

"Сейчас уже большую часть взаиморасчетов, даже чисто бытовых, можно ввести в безналичной форме…", — отметил Вассерман.

Он указал, что проект предполагает декларировать миллион рублей, при этом сумму можно корректировать в ходе обсуждения.

"Проект предусматривает изъятие незадекларированных наличных и штраф в сумме, вдвое превышающей изъятое. Но опять же, поскольку работа над проектом только начата, не исключено, что это будет изменено", — подчеркнул депутат.

По его словам, на фоне распространения безналичных расчетов наличные деньги стали "подозрительными". Вассерман добавил, что в данный момент число примеров правомерного использования наличных средств снижается.