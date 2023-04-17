В Госдуме призвали обязать декларировать наличные от миллиона рублей
Депутат Вассерман призвал обязать декларировать наличные от одного миллиона рублей
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман (СРЗП) подготовил законопроект, обязывающий уведомлять налоговую о владении миллионом рублей или эквивалентом в другой валюте наличными, в связи с проведением расчетов в основном в безналичной форме. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.
"Сейчас уже большую часть взаиморасчетов, даже чисто бытовых, можно ввести в безналичной форме…", — отметил Вассерман.
Он указал, что проект предполагает декларировать миллион рублей, при этом сумму можно корректировать в ходе обсуждения.
"Проект предусматривает изъятие незадекларированных наличных и штраф в сумме, вдвое превышающей изъятое. Но опять же, поскольку работа над проектом только начата, не исключено, что это будет изменено", — подчеркнул депутат.
По его словам, на фоне распространения безналичных расчетов наличные деньги стали "подозрительными". Вассерман добавил, что в данный момент число примеров правомерного использования наличных средств снижается.