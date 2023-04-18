МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Россия продолжит отстаивать свою позицию против легализации "легких" наркотиков, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. МВД выступило против эксперимента по продаже вина через сайт "Почты России"

Глава ведомства отметил, что легализация "легких" наркотиков на Западе представляет собой пропаганду их употребления молодежью.

"Россия категорически не приемлет подобный подход. Мы продолжим отстаивать свою позицию на всех международных площадках", — подчеркнул Колокольцев.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что Колокольцев и его белорусский коллега Иван Кубрако приняли участие в заседание объединенной коллегии в Москве.