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В МВД высказались против легализации "легких" наркотиков
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Россия продолжит отстаивать свою позицию против легализации "легких" наркотиков, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. Глава ведомства отметил, что... ПРАЙМ, 18.04.2023
экономика, госпроекты, новости, мвд, наркотики, легализация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Россия продолжит отстаивать свою позицию против легализации "легких" наркотиков, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев.
Глава ведомства отметил, что легализация "легких" наркотиков на Западе представляет собой пропаганду их употребления молодежью.
"Россия категорически не приемлет подобный подход. Мы продолжим отстаивать свою позицию на всех международных площадках", — подчеркнул Колокольцев.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что Колокольцев и его белорусский коллега Иван Кубрако приняли участие в заседание объединенной коллегии в Москве.