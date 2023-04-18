МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий сокращение штрафов для исполнителя гособоронзаказа за включение не связанных с производством товаров затрат в себестоимость. Титов призвал не допускать перегибов, применяя статью о гособоронзаказе

Отмечается, что документ внесет в КоАП изменения, которые исключат кратный административный штраф, налагаемый на исполнителя за включение в себестоимость производства продукции по гособоронзаказу затрат, не связанных с ее производством. Исключение составят случаи, повлекшие получение излишнего дохода.

Излишним доходом является разница между доходом, полученным в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без таких незаконных действий.

Штраф в этом случае составит от трех до пяти миллионов рублей.