МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 600 тысяч рублей за незаконную передачу за деньги сведений из Единого государственного реестра недвижимости, а также за создание сайтов-двойников и ресурсов, предоставляющих сведения из ЕГРН. Водителям напомнили о "палитре" штрафов за езду без ОСАГО

За предоставление за плату полученных сведений, содержащихся в ЕГРН, а также за создание программ и сайтов, предоставляющих доступ к сведениям реестра, за использование и передачу данных заинтересованным лицам, предусматриваются штрафы для граждан от 15 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 350 до 400 тысяч рублей.

Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию до одного года; на юрлиц — от 500 до 600 тысяч рублей.

Как отмечали разработчики, поправки позволят предотвратить нарушения прав граждан и юрлиц, которые вводятся в заблуждение сайтами-двойниками Росреестра, а также "защитить интересы РФ путем установления ответственности за организацию деятельности сайтов-двойников Росреестра" и предоставление сведений ЕГРН, третьим лицам за плату.

Документ внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2022 года.