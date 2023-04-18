МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла поправки, которые введут наказание за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы. Кара-Мурза* получил 25 лет колонии за госизмену и фейки

Документ внесет изменения в статью 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена". Отмечается, что поправки ужесточат наказание за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против России. Обвиняемым может грозить пожизненное лишение свободы.

В данный момент наказание за госизмену — штраф до 500 тысяч рублей, либо до 20 лет лишения свободы.