ГД приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс о пожизненном лишении свободы за госизмену
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла поправки, которые введут наказание за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы.
Документ внесет изменения в статью 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена". Отмечается, что поправки ужесточат наказание за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против России. Обвиняемым может грозить пожизненное лишение свободы.
В данный момент наказание за госизмену — штраф до 500 тысяч рублей, либо до 20 лет лишения свободы.