МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, согласно которому Соцфонд обязан сообщать застрахованным лицам о суммах накоплений на пенсионном счете накопительной пенсий в негосударственных фондах. Банк России оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ

Согласно пояснительной записке, Социальный фонд будет должен "информировать застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений".

Отмечается, что информация будет доступна через "Единую централизованной цифровой платформы в социальной сфере".