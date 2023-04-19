МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Техническое правительство Болгарии решило временно запретить импортировать украинское продовольствие, но сохранила возможность транзита, передало местное радио Bulgaria со ссылкой на премьер-министра Гылыба Донева. Венгрия расширила перечень запрещенных к ввозу украинских продуктов

"Временный премьер-министр Гылыб Донев объявил в начале заседания правительства о том, что Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины за исключением транзитных товаров", — следует из сообщения.

Донев отметил, что данная мера необходима на фоне оседания в Болгарии значительных объемов продукции и нарушения логистических цепочек. Такая ситуация, по его словам, может привести к "крайне серьезным" последствиям для болгарского бизнеса.

Премьер выразил надежду на понимание Евросоюзом позиции государств, принявших аналогичное решение.

Ранее импорт украинской агропродукции запретили Польша, Венгрия и Словакия.