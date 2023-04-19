МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) и на противодействие недобросовестной конкуренции в сфере лизинга. Китайские бренды смещают "Камаз" с лидерских позиций в лизинге грузовиков

Документ обязывает лизингодателя вносить в реестр сведения о заключении договора лизинга не позднее трех рабочих дней с даты передачи предмета лизинга лизингополучателю, а не с даты заключения договора. На Федресурсе должны размещаться сведения о номере, дате заключения и сторонах договора, предмете лизинга, дате начала и окончания срока лизинга.

В случае изменения опубликованных сведений информация об этом должна появиться на Федресурсе в течение трех рабочих дней с даты внесения изменений в договор.

Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.

Он позволит избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или в лизинг либо продается для создания эффекта "добросовестного приобретения".

Ведь на практике лизингополучатель после заключения договора нередко отказывается от него еще до передачи ему предмета лизинга. При этом запись на Федресурсе о заключении договора лизинга фактически вводит в заблуждение: отношения финансовой аренды еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил лизингополучателю, говорится в пояснительной записке.