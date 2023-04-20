МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о порядке информирования россиян о способах оплаты государственных услуг и банковской комиссии, разработанное Федеральной антимонопольной службой (ФАС), заявили в пресс-службе кабмина.

Здание Государственной Думы РФ

ГД приняла закон против скрытых комиссий при выдаче кредитов со страховкой

Согласно документу, принято решение установить "единые правила приема платы за услуги на официальных сайтах органов власти и порталах государственных и муниципальных услуг". Россиянам в обязательном порядке сообщат о доступных способах оплаты и сведениях о комиссии за совершение платежей. 

Кроме того, поставщики услуг будут обязаны сообщать данные об условиях подключения операторов по переводу денежных средств к информационным системам органов власти и к порталам, чтобы сервисы работали по принципам открытости и недискриминационного доступа участников рынка.

Постановление вступит в силу 15 октября, требования к раскрытию информации на портале "Госуслуг" — с 18 июня.