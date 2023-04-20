МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о порядке информирования россиян о способах оплаты государственных услуг и банковской комиссии, разработанное Федеральной антимонопольной службой (ФАС), заявили в пресс-службе кабмина. ГД приняла закон против скрытых комиссий при выдаче кредитов со страховкой

Согласно документу, принято решение установить "единые правила приема платы за услуги на официальных сайтах органов власти и порталах государственных и муниципальных услуг". Россиянам в обязательном порядке сообщат о доступных способах оплаты и сведениях о комиссии за совершение платежей.

Кроме того, поставщики услуг будут обязаны сообщать данные об условиях подключения операторов по переводу денежных средств к информационным системам органов власти и к порталам, чтобы сервисы работали по принципам открытости и недискриминационного доступа участников рынка.

Постановление вступит в силу 15 октября, требования к раскрытию информации на портале "Госуслуг" — с 18 июня.